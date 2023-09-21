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Кейн: В свои 30 лет Роналду и Месси были так же хороши, как и в 20

21 Сентября 2023 • 15:27 Комментировать
Бавария
...
Бохум
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23.09 16:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о том, сколько лет он планирует играть.

«Я раздумываю о том, что Месси и Роналду делали в свои 30 лет — они были так же хороши, как и в 20. Мне сейчас исполнилось 30 лет. Я осознаю, что если буду держать себя в хорошей форме, то смогу играть на самом высоком уровне столько, сколько захочу», — приводит слова Кейна ESPN.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив две результативные передачи.

Действующий трудовой договор Кейна с «Баварией» рассчитан до конца июня 2027 года.

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Бавария Криштиану Роналду Лионель Месси Гарри Кейн Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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