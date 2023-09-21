Нидерландский нападающий Анвар Эль-Гази в ближайшее время пополнит состав «Майнца». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По информации источника, стороны уже полностью согласовали все условия трудового соглашения. Сегодня, 21 сентября, 28-летний Эль-Гази пройдет медицинское обследование.

Сообщается, что контракт вингера с немецким клубом будет рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на один год.

Напомним, ранее Эль-Гази покинул ПСВ на правах свободного агента. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в пять миллионов евро.