Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб

Канадский защитник Альфонсо Дэвис, выступающий за мюнхенскую «Баварию», отказался от подписания трудового соглашения с немецким грандом, утверждают журналисты портала Todofichajes.

Футболист желает продолжить карьеру в мадридском «Реале», который проявляет интерес к нему. Руководство «королевского» клуба собирается оформить переход Дэвиса в следующее летнее трансферное окно.

Альфонсо выступает за «Баварию» с января 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 70 миллионов евро.