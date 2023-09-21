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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис выбрал себе новый клуб

21 Сентября 2023 • 12:24 Комментировать

Канадский защитник Альфонсо Дэвис, выступающий за мюнхенскую «Баварию», отказался от подписания трудового соглашения с немецким грандом, утверждают журналисты портала Todofichajes.

Футболист желает продолжить карьеру в мадридском «Реале», который проявляет интерес к нему. Руководство «королевского» клуба собирается оформить переход Дэвиса в следующее летнее трансферное окно.

Альфонсо выступает за «Баварию» с января 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
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