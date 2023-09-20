Бывший немецкий футболист, а ныне тренер Винфринд Шефер специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил текущее состояние немецкого футбола и отреагировал на тренерские изменения в сборной Германии.

«Немецкий футбол сейчас действительно находится в кризисе, на это указывают многие стороны. Поиск главного тренера сборной, на самом деле, отвлекает от многих других серьезных проблем. У нас есть талант, у нас есть менталитет, но настало время всерьез изменить тренерскую подготовку, чтобы растить, в том числе, детских тренеров. Обратиться к опыту других стран. Как вы знаете, примерно 20 лет назад Германия уже делала что-то подобное, в итоге, спустя время это привело к развитию немецкого футбола и победе на чемпионате мира. Пора снова начать реформы. Это важная задача, в том числе и для Руди Феллера, у которого огромный опыт. Что же касается назначения главного тренера, то мне сразу было ясно, что в итоге все приведет к приглашению Нагельсманна», - сказал нашему корреспонденту Шефер.

Напомним, что летом 2024 года Германия примет чемпионат Европы.