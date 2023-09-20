Хави Симонс мог оказаться в дортмундской «Боруссии», но сделка сорвалась

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс минувшим летом мог оказаться в другом клубе из немецкой Бундеслиги. По информации от Bild, дортмундская «Боруссия» летом продуктивно общалась с «ПСЖ» по поводу аренды нидерландца.

Источник сообщает, что сделка сорвалась только по той причине, что дортмундская «Боруссия» хотела включить в аренду Симонса право выкупа. «ПСЖ» напрочь отказался от этой опции и в итоге отдал Хави в аренду в «РБ Лейпциг».

В четырёх матчах нового сезона немецкой Бундеслиги Симонс записал на свой актив три гола и четыре результативные передачи. В прошлом сезоне нидерландец отметился за ПСВ 19 голами и 8 ассистами в чемпионате.