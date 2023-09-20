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Чемпионат Германии. Бундеслига

Джака оценил шансы «Байера» противостоять «Баварии»

20 Сентября 2023 • 13:26 Комментировать

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака высказался относительно шансов своей команды противостоять мюнхенской «Баварии» в чемпионской гонке.

«Я считаю, что у нас есть хорошие шансы. Пока всего четыре матча за спиной. Так что рано всерьез говорить об этом.

Мы провели отличный поединок в Мюнхене. «Байер» хорошо владел мячом и создавал моменты», - передает слова швейцарского хавбека Sport1.de.

После четырех проведенных туров «Байер» с десятью баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» опережают идущую второй «Баварию» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гранит Джака Байер
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