Джака оценил шансы «Байера» противостоять «Баварии»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Гранит Джака высказался относительно шансов своей команды противостоять мюнхенской «Баварии» в чемпионской гонке.

«Я считаю, что у нас есть хорошие шансы. Пока всего четыре матча за спиной. Так что рано всерьез говорить об этом.

Мы провели отличный поединок в Мюнхене. «Байер» хорошо владел мячом и создавал моменты», - передает слова швейцарского хавбека Sport1.de.

После четырех проведенных туров «Байер» с десятью баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фармацевты» опережают идущую второй «Баварию» по дополнительным показателям.