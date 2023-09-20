Кейн: «Без сомнений, Бензема был одним из лучших нападающих последнего десятилетия»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн назвал бывшего форварда мадридского «Реала» Карима Бензема одним из лучших нападающих последнего десятилетия. Напомним, француз является действующим обладателем «Золотого мяча».

«Без сомнений, Бензема был одним из лучших нападающих последнего десятилетия. Он был способен забивать и отдавать ассисты. Очень умный игрок, который хорошо пасует. Карим является одним из тех, у кого я многому научился», – цитирует Кейна испанское издание Marca.

Бензема покинул мадридский «Реал» минувшим летом на правах свободного агента. Француз перебрался в Саудовскую Аравию, где подписал контракт с «Аль-Иттихадом».