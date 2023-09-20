Кейн оценил свой старт в «Баварии»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн высказался о своем выступлении за немецкий гранд.

«У меня получился отличный старт в Мюнхене. После таких громких трансферов всем интересно, как начнет футболист на новом месте. Очень рад, что уже забил четыре мяча. Думаю, что я способен играть еще лучше. Мне нужно получше узнать своих новых одноклубников, а также изучить то, как мы играем. Мне еще есть, куда прогрессировать», - передает слова англичанина Cityam.

Напомним, что Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» минувшим летом. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.