«Реал» летом предлагал 70 миллионов евро за Кейна

Мадридский «Реал» минувшим летом хотел приобрести у «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна, у которого оставался год по контракту. Авторитетное издание The Athletic сообщает, что «королевский клуб» предлагал за англичанина 70 миллионов евро, но «шпоры» ответили отказом.

«Реал» не захотел повышать предложение за 30-летнего англичанина. В конечном итоге «королевский клуб» вышел из гонки, которую позже выиграла мюнхенская «Бавария». Напомним, с учётом бонусов сумма трансфера Кейна в команду Томаса Тухеля в будущем может составить 120 миллионов евро.

В составе «Баварии» Кейн уже отметился 4 голами в 4 турах немецкой Бундеслиги.