Тухель: «Бавария» получила от Кейна то, что хотела»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о трансфере нападающего Гарри Кейна, купленного минувшим летом у лондонского «Тоттенхэма».

«Многие клубы хотели подписать Кейна. Гарри отлично показывает себя с первых же матчей. Мы очень довольны, что он выбрал «Баварию». Этот игрок несомненно усилил нас. Кейн способен изменить ситуацию в любом матче. Он не только забивает, но и отдает передачи на одноклубников. Мы получаем от него то, что хотели», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что трансфер Кейна обошелся немецкому чемпиону в 100 миллионов евро.