Кейн: У Тухеля нет особого отношения ко мне, потому что я новичок

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Томасом Тухелем.

«У меня хорошие отношения с тренером, как и у каждого игрока. Я не получаю никакого особого отношения, ведь я здесь новичок. Тухель работал в крупнейших клубах мира, я уже многому у него научился. Он всегда помогает мне», — цитирует футболиста Bayern & Germany.

Кейн пополнил состав «Баварии» в минувшее трансферное окно. В этом сезоне форвард стал автором четырех голов и одной результативной передачи в пяти матчах во всех турнирах.

Трудовой договор Кейна с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.