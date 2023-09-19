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Кейн: У Тухеля нет особого отношения ко мне, потому что я новичок

19 Сентября 2023 • 17:37 Комментировать
Бавария
...
Бохум
23.09 16:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Томасом Тухелем.

«У меня хорошие отношения с тренером, как и у каждого игрока. Я не получаю никакого особого отношения, ведь я здесь новичок. Тухель работал в крупнейших клубах мира, я уже многому у него научился. Он всегда помогает мне», — цитирует футболиста Bayern & Germany.

Кейн пополнил состав «Баварии» в минувшее трансферное окно. В этом сезоне форвард стал автором четырех голов и одной результативной передачи в пяти матчах во всех турнирах.

Трудовой договор Кейна с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Гарри Кейн
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