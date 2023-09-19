Ольмо: «Я был счастлив в «Барселоне»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо вспомнил, как начинал карьеру в «Барселоне».

Испанец занимался в академии «сине-гранатовых», но в 2014 году перебрался в загребское «Динамо». В начале 2020 года атакующего хавбека купил «РБ Лейпциг», заплативший хорватскому клубу 29 млн евро.

«Я чувствовал себя счастливым в «Барселоне». В четырёх из шести сезонов, что я выступал там [на молодёжном уровне], я становился лучшим бомбардиром. Я играл на позициях нападающего и вингера. Позднее загребское «Динамо» предложило мне привлекательный спортивный проект, но покинуть «Барселону» было непросто», – цитирует Managing Barca 25-летнего футболиста.