​Звезда «Барселоны» может оказаться в «Баварии»

«Барселона» стремится продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом, но на текущий момент позиции сторон далеки друг от друга. Зарплата, которую «сине-гранатовые» предлагают 26-летнему нидерландскому футболисту, далека от его ожиданий.

Как сообщает TofoFichaes, сложившейся ситуацией может воспользоваться «Бавария». Мюнхенцы уже связывались с де Йонгом и могут предпринять новые попытки заполучить звёздного футболиста. Финансовое положение «Барселоны» по-прежнему далеко от оптимального, и каталонцы могут быть вынуждены расстаться с Френки.

Отмечается, что «Бавария» готова предложить за Френки де Йонга 80 миллионов евро.