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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс думает о завершении карьеры

18 Сентября 2023 • 13:00 Комментировать

34-летний защитник Матс Хуммельс, который выступает за дортмундскую «Боруссию», может завершить игровую карьеру по окончании текущего сезона. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Срок действующего контракта между опытным футболистом и «шмелями» рассчитан до середины следующего года. За дортмундскую команду Хуммельс играет с 2019 года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Матс провел три поединка за «Боруссию», в которых забил два мяча.

Дортмундская команда набрала восемь очков после четырех туров чемпионата Германии. «Шмели» отстают от лидирующего «Байера» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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