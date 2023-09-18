Хуммельс думает о завершении карьеры

34-летний защитник Матс Хуммельс, который выступает за дортмундскую «Боруссию», может завершить игровую карьеру по окончании текущего сезона. Об этом рапортуют журналисты Bild.

Срок действующего контракта между опытным футболистом и «шмелями» рассчитан до середины следующего года. За дортмундскую команду Хуммельс играет с 2019 года. В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Матс провел три поединка за «Боруссию», в которых забил два мяча.

Дортмундская команда набрала восемь очков после четырех туров чемпионата Германии. «Шмели» отстают от лидирующего «Байера» на два пункта.