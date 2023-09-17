«Дармштадт» упустил перевес в три гола в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Набравшие одно очко на двоих в стартовых матчах, «Дармштадт» и «Боруссия» Мёнхенгладбах закрывали четвёртый тур чемпионата Германии. Несмотря на статус аутсайдеров, соперники постоянно искали счастья впереди и суммарно нанесли больше 30 ударов. Хозяева поля к 33-й минуте реализовали три момента и громили противника. Гости сделали четыре замены в перерыве, а на 50-й минуте оказались в большинстве. Томаш Чванчара не забил пенальти, но все же его команда за 12 минут отыграла все три гола.
Ничья 3:3, новички набрали первое очко, у гостей их два.
Протокол игры
|(1:0) Мелем Марвин8'
|(2:0) Маглица Матей10'
|(3:0) Скарке Тим33'
|56'Сибачо Жордан (3:1)
|73'Нойхаус Флориан (3:2)
|77'Чванчара Томаш (3:3)
Шуэн Марсель• 64'Кларер Кристоф•Гьясула Клаус•Маглица Матей• 49'Бадер Маттиас41' (Нюрнбергер Фабиан (41') •Мелем Марвин81' (Ридель Клеменс (81') •Холланд Фабиан•Кемпе Тобиас72' (Ишервуд Томас (72') •Карич Эмир•Пфайффер Лука71' (Франич Бартол (71') •Скарке Тим81' (Сейдель Аарон (81')
Николас Мориц•Скалли Джозеф46' (Нец Лука (46') •Фридрих Марвин46' (Чванчара Томаш (46') •Итакура Ко• 3'Вебер Максимилиан•Вайгль Юлиан•Райтц Рокко62' (Хак Робин (62') •Онора Франк•Плеа Алассан46' (Нойхаус Флориан (46') •Нгуму Натан46' (Эльведи Нико (46') •Сибачо Жордан
17 сентября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".
Бан пользователя