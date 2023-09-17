«Дармштадт» упустил перевес в три гола в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Набравшие одно очко на двоих в стартовых матчах, «Дармштадт» и «Боруссия» Мёнхенгладбах закрывали четвёртый тур чемпионата Германии. Несмотря на статус аутсайдеров, соперники постоянно искали счастья впереди и суммарно нанесли больше 30 ударов. Хозяева поля к 33-й минуте реализовали три момента и громили противника. Гости сделали четыре замены в перерыве, а на 50-й минуте оказались в большинстве. Томаш Чванчара не забил пенальти, но все же его команда за 12 минут отыграла все три гола.

Ничья 3:3, новички набрали первое очко, у гостей их два.