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«Дармштадт» упустил перевес в три гола в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

17 Сентября 2023 • 20:32 Комментировать
Дармштадт
3:3
Боруссия М
окончен

Набравшие одно очко на двоих в стартовых матчах, «Дармштадт» и «Боруссия» Мёнхенгладбах закрывали четвёртый тур чемпионата Германии. Несмотря на статус аутсайдеров, соперники постоянно искали счастья впереди и суммарно нанесли больше 30 ударов. Хозяева поля к 33-й минуте реализовали три момента и громили противника. Гости сделали четыре замены в перерыве, а на 50-й минуте оказались в большинстве. Томаш Чванчара  не забил пенальти, но все же его команда за 12 минут отыграла все три гола.

Ничья 3:3, новички набрали первое очко, у гостей их два.

Протокол игры  
Дармштадт3:3Боруссия М
(1:0) Мелем Марвин8'  
(2:0) Маглица Матей10'  
(3:0) Скарке Тим33'  
  56'Сибачо Жордан (3:1)
  73'Нойхаус Флориан (3:2)
  77'Чванчара Томаш (3:3)
Шуэн Марсель  64'Кларер КристофГьясула КлаусМаглица Матей  49'Бадер Маттиас 41' (Нюрнбергер Фабиан ( 41') Мелем Марвин 81' (Ридель Клеменс ( 81') Холланд ФабианКемпе Тобиас 72' (Ишервуд Томас ( 72') Карич ЭмирПфайффер Лука 71' (Франич Бартол ( 71') Скарке Тим 81' (Сейдель Аарон ( 81')
Запасные: Шнелльхардт ФабианБеренс МортенAndreas MuellerСтожилкович Филип
Николас МорицСкалли Джозеф 46' (Нец Лука ( 46') Фридрих Марвин 46' (Чванчара Томаш ( 46') Итакура Ко  3'Вебер МаксимилианВайгль ЮлианРайтц Рокко 62' (Хак Робин ( 62') Онора ФранкПлеа Алассан 46' (Нойхаус Флориан ( 46') Нгуму Натан 46' (Эльведи Нико ( 46') Сибачо Жордан
Запасные: Ранос Грант-ЛеонБоргес Санчес ИвандроЗиппель ТобиасЯнчке Тони
17 сентября. Стадион "Merck-Stadion am Boellenfalltor".

 

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Боруссия Мёнхенгладбах Дармштадт
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20:32 · Германия. Бундеслига
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