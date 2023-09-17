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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» забил 4 мяча в ворота «Вердера»

17 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Хайденхайм
4:2
Вердер
окончен

В очередном матче чемпионата Германии встретились представители нижней части таблицы «Хайденхайм» и «Вердер». Хозяева выиграли первый тайм после результативных ударов Тима Кляйндинста с пенальти и Эрена Динкчи с игры. После перерыва Марвин Дукш не реализовал 11-метровый, но здорово сыграл на добивании. Вскоре Митчелл Вайзер вовсе сравнял счет, пробив головой. И все же хозяева впервые в сезоне победили. Динкчи оформил дубль, а Ян-Никлас Бесте поставил точку дальним ударом - 4:2.

«Хайденхайм» с четырьмя очками вышел на 11-е место, соперник остался с тремя пунктами.

Протокол игры  
Хайденхайм4:2Вердер
(1:0) Кляйндинст Тим5'  
(2:0) Динкчи Эрен44'  
  49'Дукш Марвин (2:1)
  64'Вайзер Митчелл (2:2)
(3:2) Динкчи Эрен68'  
(4:2) Бесте Ян-Никлас76'  
Мюллер КевинХактаб Траоре Омар  50'Майнка ПатрикЗирслебен ТимФёренбах ЙонасДинкчи Эрен 83' (Сесса Кевин ( 83') Малони ЛеннардТоеркауф Норман 73' (Бек Адриан ( 73') Бесте Ян-Никлас 82' (Пик Флориан ( 82') Пирингер Марвин 73' (Томалла Денис ( 73') Кляйндинст Тим 90' (Келлер Томас ( 90')
Запасные: Шиммер ШтефанАйхер ВитусДоведан НиколаШёппнер Ян
Павленка ИржиПипер АмосШтарк Никлас  90'Фридль Марко 46' (Деман Оливье ( 46') Вайзер МитчеллШмид РоманоГросс Кристиан 84' (Нжинма Джастин ( 84') Стаге ЙенсЮнг Антони 46' (Велькович Милош ( 46') Ковнацки Давид 46' (Дукш Марвин ( 46') Вольтемаде Ник 64' (Борре Рафаэль ( 64')
Запасные: Цеттерер МихаэльЛинен СеннеРапп НиколайБиттенкорт Леонардо
17 сентября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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