«Хайденхайм» забил 4 мяча в ворота «Вердера»

В очередном матче чемпионата Германии встретились представители нижней части таблицы «Хайденхайм» и «Вердер». Хозяева выиграли первый тайм после результативных ударов Тима Кляйндинста с пенальти и Эрена Динкчи с игры. После перерыва Марвин Дукш не реализовал 11-метровый, но здорово сыграл на добивании. Вскоре Митчелл Вайзер вовсе сравнял счет, пробив головой. И все же хозяева впервые в сезоне победили. Динкчи оформил дубль, а Ян-Никлас Бесте поставил точку дальним ударом - 4:2.
«Хайденхайм» с четырьмя очками вышел на 11-е место, соперник остался с тремя пунктами.
Протокол игры
|(1:0) Кляйндинст Тим5'
|(2:0) Динкчи Эрен44'
|49'Дукш Марвин (2:1)
|64'Вайзер Митчелл (2:2)
|(3:2) Динкчи Эрен68'
|(4:2) Бесте Ян-Никлас76'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар• 50'Майнка Патрик•Зирслебен Тим•Фёренбах Йонас•Динкчи Эрен83' (Сесса Кевин (83') •Малони Леннард•Тоеркауф Норман73' (Бек Адриан (73') •Бесте Ян-Никлас82' (Пик Флориан (82') •Пирингер Марвин73' (Томалла Денис (73') •Кляйндинст Тим90' (Келлер Томас (90')
Запасные: Шиммер Штефан•Айхер Витус•Доведан Никола•Шёппнер Ян
Павленка Иржи•Пипер Амос•Штарк Никлас• 90'Фридль Марко46' (Деман Оливье (46') •Вайзер Митчелл•Шмид Романо•Гросс Кристиан84' (Нжинма Джастин (84') •Стаге Йенс•Юнг Антони46' (Велькович Милош (46') •Ковнацки Давид46' (Дукш Марвин (46') •Вольтемаде Ник64' (Борре Рафаэль (64')
17 сентября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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