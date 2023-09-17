«Хайденхайм» забил 4 мяча в ворота «Вердера»

В очередном матче чемпионата Германии встретились представители нижней части таблицы «Хайденхайм» и «Вердер». Хозяева выиграли первый тайм после результативных ударов Тима Кляйндинста с пенальти и Эрена Динкчи с игры. После перерыва Марвин Дукш не реализовал 11-метровый, но здорово сыграл на добивании. Вскоре Митчелл Вайзер вовсе сравнял счет, пробив головой. И все же хозяева впервые в сезоне победили. Динкчи оформил дубль, а Ян-Никлас Бесте поставил точку дальним ударом - 4:2.

«Хайденхайм» с четырьмя очками вышел на 11-е место, соперник остался с тремя пунктами.