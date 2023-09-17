«Барселона» определилась с приоритетным трансфером

Каталонская «Барселона» определилась с приоритетной целью для усиления средней линии. По сведениям Todofichajes, «сине-гранатовые» хотят подписать хавбека «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо.

Как информирует источник, трансфер Ольмо – одна из главных целей каталонского гранда на следующий сезон. Сумма возможной сделки оценивается в 60 миллионов евро. Именно такой ценник прописан в контракте Дани с «быками» в качестве клаузулы.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии испанец сыграл три поединка, в которых записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Его контракт с «РБ Лейпцигом» истекает летом 2027 года.