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Терзич прокомментировал победу «Боруссии»

17 Сентября 2023 • 09:36 Комментировать

Рулевой дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич высказался касательно победы над «Фрайбургом» со счетом 4:2 в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги.

«Мы довольны этой победой, но пока команда не играет на 100 процентов. Мне не понравилось то, что после хорошего старта команда не удержала контроль над игрой. С середины второго тайма мы перешли на игру в три защитника, выдвинули вперед Малена и Фюллькруга, это дало нам результат», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

«Боруссия» набрала восемь баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре «шмели» встретятся с «Вольфсбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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