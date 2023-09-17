«Реал» и «Бавария» нацелились на одного тренера

Бывший полузащитник сборной Испании, а ныне главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пользуется спросом среди европейских топ-клубов.

По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, в услугах 41-летнего специалист заинтересованы два гранда. Речь идет о мадридском «Реале» и мюнхенской «Баварии». Оба клуба хотят подписать Алонсо в летнее трансферное окно.

Хаби занимает пост главного тренера «фармацевтов» с 2022 года. Стороны в конце лета заключили новый долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Напомним, что на днях команда Алонсо в гостях сыграла вничью с «Баварией» (2:2).

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