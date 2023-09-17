Де Лигт ответил на вопрос, почему не играет за «Баварию»

Нидерландский защитник Маттейс де Лигт высказался о малом количестве игровой практики в мюнхенской «Баварии».

«Почему меня не выпускают с первых минут? Я не знаю, спросите лучше тренера. Я делаю то, что от меня требуют, но не получаю игрового времени. Буду продолжать работать. Все остальное зависит от тренерского штаба», - передает защитника Sport1.

В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в четырех поединках чемпионата Германии, отыграв на поле в общей сложности 37 минут. Контракт 24-летнего нидерландца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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