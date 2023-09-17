Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт ответил на вопрос, почему не играет за «Баварию»

17 Сентября 2023 • 07:31 Комментировать

Нидерландский защитник Маттейс де Лигт высказался о малом количестве игровой практики в мюнхенской «Баварии».

«Почему меня не выпускают с первых минут? Я не знаю, спросите лучше тренера. Я делаю то, что от меня требуют, но не получаю игрового времени. Буду продолжать работать. Все остальное зависит от тренерского штаба», - передает защитника Sport1.

В нынешнем сезоне де Лигт принял участие в четырех поединках чемпионата Германии, отыграв на поле в общей сложности 37 минут. Контракт 24-летнего нидерландца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Тухель недоволен игрой де Лигта - защитнику грозит запас

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.09.23 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
Вердер Вердер
2.45 3.85 2.80
Видео
17.09.23 в 18:30
Дармштадт Дармштадт
Боруссия М Боруссия М
3.20 3.70 2.24
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
07:37 · Германия. Бундеслига
«Реал» и «Бавария» нацелились на одного тренера
07:31 · Германия. Бундеслига
Де Лигт ответил на вопрос, почему не играет за «Баварию»
03:09 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн по-прежнему не решил, готов ли возглавить сборную Германии
16 Сентября
23:17 · Англия. Премьер-лига
Палинья – о сорвавшемся переходе в «Баварию»: «Не буду врать, это было странно»
21:01 · Германия. Бундеслига
Гирасси оформил восемь голов в 4-х турах Бундеслиги, почти побив 55-летний рекорд
18:31 · Германия. Бундеслига
Валидольная «Боруссия» из Дортмунда всё же обыграла «Фрайбург»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» достаточно легко обыграл «Кёльн»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» не упустил победу над «Унионом»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» дожал «Майнц» в концовке, у Гирасси хет-трик
18:25 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» за половину тайма
17:38 · Германия. Бундеслига
Хуммельс повторил рекорд Бундеслиги – в последний раз это делали 24 сезона назад
16:40 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Я всегда рад своим голам»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
15:32 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Мы планировали продлить контракт с Палиньей ещё до ситуации с «Баварией»
13:52 · Германия. Бундеслига
Киммих может летом уйти из «Баварии» в испанский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем