Нагельсманн по-прежнему не решил, готов ли возглавить сборную Германии

Юлиан Нагельсманн остаётся основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии.

Немецкий футбольный союз продолжает искать замену Хансу-Дитеру Флику, уволенному после поражения от сборной Японии в товарищеском матче (1:4). По информации BILD am SONNTAG, у руководителей DFB сложилось впечатление, что Нагельсманн по-прежнему не решил, готов ли занять должность в сборной в преддверии домашнего чемпионата Европы. Экс-наставнику «Баварии» планируют предложить договор, рассчитанный до 2026 года. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Луи ван Галь, Оливер Гласнер и Штефан Кунц.