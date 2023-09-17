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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн по-прежнему не решил, готов ли возглавить сборную Германии

17 Сентября 2023 • 03:09 Комментировать
США
...
Германия
14.10 22:00

Юлиан Нагельсманн остаётся основным кандидатом на пост главного тренера сборной Германии.

Немецкий футбольный союз продолжает искать замену Хансу-Дитеру Флику, уволенному после поражения от сборной Японии в товарищеском матче (1:4). По информации BILD am SONNTAG, у руководителей DFB сложилось впечатление, что Нагельсманн по-прежнему не решил, готов ли занять должность в сборной в преддверии домашнего чемпионата Европы. Экс-наставнику «Баварии» планируют предложить договор, рассчитанный до 2026 года. В качестве альтернативных вариантов рассматриваются Луи ван Галь, Оливер Гласнер и Штефан Кунц.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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