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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гирасси оформил восемь голов в 4-х турах Бундеслиги, почти побив 55-летний рекорд

16 Сентября 2023 • 21:01 Комментировать
Штутгарт
...
Дармштадт
22.09 21:30

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси оформил восемь голов в четырёх стартовых турах сезона Бундеслиги. Напомним, в субботу вечером нападающий сделал хет-трик в ворота «Майнца», в итоге матч завершился со счётом 3:1.

Как сообщает Opta Sports, Гирасси почти побил рекорд чемпионата Германии по голам в первых четырёх турах нового сезона. 55 лет назад в сезоне-1967/68 Питер Майер забил на этом отрезке девять голов. Представлял он тогда гладбахскую «Боруссию».

«Штутгарт» на данный момент идёт на четвёртом месте в группе лидеров немецкого первенства. У команды в активе девять баллов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Серу Гирасси Штутгарт Питер Майер
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