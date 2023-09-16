Гирасси оформил восемь голов в 4-х турах Бундеслиги, почти побив 55-летний рекорд

Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси оформил восемь голов в четырёх стартовых турах сезона Бундеслиги. Напомним, в субботу вечером нападающий сделал хет-трик в ворота «Майнца», в итоге матч завершился со счётом 3:1.

Как сообщает Opta Sports, Гирасси почти побил рекорд чемпионата Германии по голам в первых четырёх турах нового сезона. 55 лет назад в сезоне-1967/68 Питер Майер забил на этом отрезке девять голов. Представлял он тогда гладбахскую «Боруссию».

«Штутгарт» на данный момент идёт на четвёртом месте в группе лидеров немецкого первенства. У команды в активе девять баллов.