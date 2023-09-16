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Валидольная «Боруссия» из Дортмунда всё же обыграла «Фрайбург»

16 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Фрайбург
2:4
Боруссия Д
окончен

В четвёртом туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда гостила у «Фрайбурга». Три корнера подряд у «шмелей», и Матс Хуммельс головой вонзил мяч в цель. В ответ Филипп Линхарт с линии штрафной стрельнул в штангу. На 45-й минуте Дортмунд умудрился пропустить дважды. Лукас Хёлер замкнул навес. Аналогично сыграл и Николас Хёфлер, но уже после подачи со штрафного. На 60-й минуте «Боруссия» отыгралась, Дониэлл Мален рванул в прорыв, обыгрался с партнером и сравнял счет. В концовке хозяева остались в меньшинстве, а Хуммельс оформил дубль и вырвал для гостей победу, замкнув прострел со штрафного, - 3:2. Точку на 90-й минуте поставил убежавший в отрыв Марко Ройс - 4:2.

«Боруссия» - седьмая, соперник идет следом.

Протокол игры  
Фрайбург2:4Боруссия Д
  11'Хуммельс Матс (0:1)
(2:1) Хёфлер Николас45'  
(1:1) Хёлер Лукас45'  
  60'Мален Дониэлл (2:2)
  88'Хуммельс Матс (2:3)
  90'Ройс Марко (2:4)
Атуболу НоаЛинхарт Филипп  86'Гинтер МаттиасГульде МануэльШаллаи РоландКюблер Лукас 85' (Рохль Мерлин ( 85') Эггештайн Максимилиан  89'Хёфлер Николас  82'Доан Рицу 85' (Шмидт Кеннет ( 85') Хёлер Лукас 77' (Адаму Чуквубике ( 77') Грегорич Михаэль 28' (Грифо Винченцо ( 28')
Запасные: Сильдиллия КилианнМюллер ФлорианВайсхаупт НоаФилипп МаксимилианМакенго Жорди
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс МатсШлоттербек НикоБенсебаини Рами  45' 46' (Вольф Мариус ( 46'  68') Брандт Юлиан 71' (Ройс Марко ( 71') Джан Эмре  78' 84' (Мукоко Юссуфа ( 84') Забитцер МарсельМален ДониэллАллер Себастьян 59' (Нмеча Феликс ( 59') Адейеми Карим 59' (Фюллькруг Никлас ( 59')
Запасные: Дюранвилль ЮлиенЭзкан СалихМайер Александер IIБайно-Гиттенс ДжеймиЗюле Никлас
16 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Фрайбург Боруссия Дортмунд
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