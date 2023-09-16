Валидольная «Боруссия» из Дортмунда всё же обыграла «Фрайбург»

В четвёртом туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда гостила у «Фрайбурга». Три корнера подряд у «шмелей», и Матс Хуммельс головой вонзил мяч в цель. В ответ Филипп Линхарт с линии штрафной стрельнул в штангу. На 45-й минуте Дортмунд умудрился пропустить дважды. Лукас Хёлер замкнул навес. Аналогично сыграл и Николас Хёфлер, но уже после подачи со штрафного. На 60-й минуте «Боруссия» отыгралась, Дониэлл Мален рванул в прорыв, обыгрался с партнером и сравнял счет. В концовке хозяева остались в меньшинстве, а Хуммельс оформил дубль и вырвал для гостей победу, замкнув прострел со штрафного, - 3:2. Точку на 90-й минуте поставил убежавший в отрыв Марко Ройс - 4:2.
«Боруссия» - седьмая, соперник идет следом.
Протокол игры
|11'Хуммельс Матс (0:1)
|(2:1) Хёфлер Николас45'
|(1:1) Хёлер Лукас45'
|60'Мален Дониэлл (2:2)
|88'Хуммельс Матс (2:3)
|90'Ройс Марко (2:4)
Атуболу Ноа•Линхарт Филипп• 86'Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Шаллаи Роланд•Кюблер Лукас85' (Рохль Мерлин (85') •Эггештайн Максимилиан• 89'Хёфлер Николас• 82'Доан Рицу85' (Шмидт Кеннет (85') •Хёлер Лукас77' (Адаму Чуквубике (77') •Грегорич Михаэль28' (Грифо Винченцо (28')
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами 45'46' (Вольф Мариус (46') • 68'Брандт Юлиан71' (Ройс Марко (71') •Джан Эмре 78'84' (Мукоко Юссуфа (84') •Забитцер Марсель•Мален Дониэлл•Аллер Себастьян59' (Нмеча Феликс (59') •Адейеми Карим59' (Фюллькруг Никлас (59')
16 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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