Валидольная «Боруссия» из Дортмунда всё же обыграла «Фрайбург»

В четвёртом туре чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда гостила у «Фрайбурга». Три корнера подряд у «шмелей», и Матс Хуммельс головой вонзил мяч в цель. В ответ Филипп Линхарт с линии штрафной стрельнул в штангу. На 45-й минуте Дортмунд умудрился пропустить дважды. Лукас Хёлер замкнул навес. Аналогично сыграл и Николас Хёфлер, но уже после подачи со штрафного. На 60-й минуте «Боруссия» отыгралась, Дониэлл Мален рванул в прорыв, обыгрался с партнером и сравнял счет. В концовке хозяева остались в меньшинстве, а Хуммельс оформил дубль и вырвал для гостей победу, замкнув прострел со штрафного, - 3:2. Точку на 90-й минуте поставил убежавший в отрыв Марко Ройс - 4:2.

«Боруссия» - седьмая, соперник идет следом.