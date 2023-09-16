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«Хоффенхайм» достаточно легко обыграл «Кёльн»

16 Сентября 2023 • 18:29 Комментировать
Кёльн
1:3
Хоффенхайм
окончен

«Хоффенхайм» оставил «Кёльн» в конце таблицы по итогам матча четвёртого тура чемпионата Германии. «Козлы» пропустили уже на первой минуте, а в начале второго тайма проигрывали 0:3. Андрей Крамарич стал автором первого гола. Флориан Гриллич метким выстрелом попал из-за штрафной - 2:0. Еще один дальний удар стал голевым. Это уже Максимилиан Бейер здорово приложился по мячу. Дейви Зельке отыграл один мяч.

«Хоффенхайм» с 9 очками делит третье место, у противника только один пункт.

Протокол игры  
Кёльн1:3Хоффенхайм
  1'Крамарич Андрей (0:1)
  28'Гриллич Флориан (0:2)
  52'Бейер Максимилиан (0:3)
(1:3) Зельке Дейви61'  
Швебе МарвинШмиц Бенно 61' (Алиду Фариде ( 61') Хюберс Тимо  35'Шабо Юлиан  45'Пакарада Леарт 77' (Адамян Саркис ( 77') Любичич ДеянКарстенсен Расмус  64'  90'Гусенбашич Денис 68' (Вальдшмидт Лука ( 68') Кайнц Флориан 77' (Хайнц Доминик ( 77') Майна Линтон 76' (Тиггес Штеффен ( 76') Зельке Дейви
Запасные: Килиан ЛукаЛимниос ДимитрисКристенсен ЯкобПентке Филипп
Бауманн ОливерКабак ОзанБрукс Джон  70'Фогт Кевин 68' (Нсоки Стенли ( 68') Кадержабек Павел  69'Сков Роберт  23' 79' (Бюльтер Мариус ( 79') Прёмель Гриша 58' (Стах Антон ( 58') Гриллич Флориан  76' 79' (Беккер Финн ( 79') Крамарич АндрейВегхорст Ваут 58' (Бериша Мергим ( 58') Бейер Максимилиан
Запасные: Бебу ИлаБишоф ТомСалаи АттилаФилипп Лука
16 сентября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

 

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