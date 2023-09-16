«Хоффенхайм» достаточно легко обыграл «Кёльн»

«Хоффенхайм» оставил «Кёльн» в конце таблицы по итогам матча четвёртого тура чемпионата Германии. «Козлы» пропустили уже на первой минуте, а в начале второго тайма проигрывали 0:3. Андрей Крамарич стал автором первого гола. Флориан Гриллич метким выстрелом попал из-за штрафной - 2:0. Еще один дальний удар стал голевым. Это уже Максимилиан Бейер здорово приложился по мячу. Дейви Зельке отыграл один мяч.
«Хоффенхайм» с 9 очками делит третье место, у противника только один пункт.
Протокол игры
|1'Крамарич Андрей (0:1)
|28'Гриллич Флориан (0:2)
|52'Бейер Максимилиан (0:3)
|(1:3) Зельке Дейви61'
Швебе Марвин•Шмиц Бенно61' (Алиду Фариде (61') •Хюберс Тимо• 35'Шабо Юлиан• 45'Пакарада Леарт77' (Адамян Саркис (77') •Любичич Деян•Карстенсен Расмус 64'• 90'Гусенбашич Денис68' (Вальдшмидт Лука (68') •Кайнц Флориан77' (Хайнц Доминик (77') •Майна Линтон76' (Тиггес Штеффен (76') •Зельке Дейви
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Брукс Джон• 70'Фогт Кевин68' (Нсоки Стенли (68') •Кадержабек Павел• 69'Сков Роберт 23'79' (Бюльтер Мариус (79') •Прёмель Гриша58' (Стах Антон (58') •Гриллич Флориан 76'79' (Беккер Финн (79') •Крамарич Андрей•Вегхорст Ваут58' (Бериша Мергим (58') •Бейер Максимилиан
Запасные: Бебу Ила•Бишоф Том•Салаи Аттила•Филипп Лука
16 сентября. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).
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