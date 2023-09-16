«Хоффенхайм» достаточно легко обыграл «Кёльн»

«Хоффенхайм» оставил «Кёльн» в конце таблицы по итогам матча четвёртого тура чемпионата Германии. «Козлы» пропустили уже на первой минуте, а в начале второго тайма проигрывали 0:3. Андрей Крамарич стал автором первого гола. Флориан Гриллич метким выстрелом попал из-за штрафной - 2:0. Еще один дальний удар стал голевым. Это уже Максимилиан Бейер здорово приложился по мячу. Дейви Зельке отыграл один мяч.

«Хоффенхайм» с 9 очками делит третье место, у противника только один пункт.