«Вольфсбург» не упустил победу над «Унионом»

«Вольфсбург» и «Унион» соперничали за право выйти на третье место в чемпионате Германии. Стартовый отрезок получился результативным. Йонас Винд быстро открыл счет. Соперник отыгрался после удара головой Робина Госенса. Тут же Йоаким Меле дальним ударом вновь вывел хозяев вперед. После этого игра успокоилась, «Унион» был острее, но мяч не шел в ворота.