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«Вольфсбург» не упустил победу над «Унионом»

16 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Вольфсбург
2:1
Унион Берлин
окончен

«Вольфсбург» и «Унион» соперничали за право выйти на третье место в чемпионате Германии. Стартовый отрезок получился результативным. Йонас Винд быстро открыл счет. Соперник отыгрался после удара головой Робина Госенса. Тут же Йоаким Меле дальним ударом вновь вывел хозяев вперед. После этого игра успокоилась, «Унион» был острее, но мяч не шел в ворота.  

Протокол игры  
Вольфсбург2:1Унион Берлин
(1:0) Винд Йонас12'  
  28'Госенс Робин (1:1)
(2:1) Меле Йоаким30'  
Кастельс КоэнМеле Йоаким 90' (Борнаув Себастьян ( 90') Лакруа Максанс 90' (Зесигер Седрик ( 90') Дженц МорицРожерио да СилваАрнольд МаксимилианСванберг Маттиас  78'Виммер Патрик 72' (Баку Ридле ( 72') Майер Ловро 72' (Томаш Тьягу ( 72') Герхардт ЯнникВинд Йонас 80' (Сарр Амин ( 80')
Запасные: Каминьски ЯкубЧерны ВацлавПаредес КевинПерван Павао
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе Робин 85' (Кауфманн Миккель ( 85') Лейте ДиогуТриммель Кристофер 73' (Юранович Йосип ( 73') Хаберер Яник 73' (Ааронсон Бренден ( 73') Лайдуни Аисса 61' (Бекер Шеральдо ( 61') Крал АлексГосенс РобинБехренс КевинФофана Датро 61' (Тусар Люка ( 61')
Запасные: Руссийон ЖеромБонуччи ЛеонардоХоллербах БенедиктШволов Александер
16 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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