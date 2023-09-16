«Вольфсбург» не упустил победу над «Унионом»

«Вольфсбург» и «Унион» соперничали за право выйти на третье место в чемпионате Германии. Стартовый отрезок получился результативным. Йонас Винд быстро открыл счет. Соперник отыгрался после удара головой Робина Госенса. Тут же Йоаким Меле дальним ударом вновь вывел хозяев вперед. После этого игра успокоилась, «Унион» был острее, но мяч не шел в ворота.
Протокол игры
|(1:0) Винд Йонас12'
|28'Госенс Робин (1:1)
|(2:1) Меле Йоаким30'
Кастельс Коэн•Меле Йоаким90' (Борнаув Себастьян (90') •Лакруа Максанс90' (Зесигер Седрик (90') •Дженц Мориц•Рожерио да Силва•Арнольд Максимилиан•Сванберг Маттиас• 78'Виммер Патрик72' (Баку Ридле (72') •Майер Ловро72' (Томаш Тьягу (72') •Герхардт Янник•Винд Йонас80' (Сарр Амин (80')
Запасные: Каминьски Якуб•Черны Вацлав•Паредес Кевин•Перван Павао
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин85' (Кауфманн Миккель (85') •Лейте Диогу•Триммель Кристофер73' (Юранович Йосип (73') •Хаберер Яник73' (Ааронсон Бренден (73') •Лайдуни Аисса61' (Бекер Шеральдо (61') •Крал Алекс•Госенс Робин•Бехренс Кевин•Фофана Датро61' (Тусар Люка (61')
16 сентября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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