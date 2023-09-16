«Штутгарт» дожал «Майнц» в концовке, у Гирасси хет-трик

Пока не побеждавший «Майнц» играл против «Штутгарта» в четвёртом туре чемпионата Германии. Серу Гирасси эффектным навесным ударом открыл счет на 56-й минуте. Вскоре голкипер швабов не лучшим образом сыграл на перехвате подачи, и Леандро Баррейро добил мяч в сетку. Неугомонный Гирасси в концовке все же вырвал победу для гостей - 2:1. «Штутгарт» в числе команд, которые делят третье место, у «Майнца» одно очко.
Протокол игры
|56'Гирасси Серу (0:1)
|(1:1) Баррейро Леандро69'
84' Гирасси Серу (1:2)
90' Гирасси Серу (1:3)
Центнер Робин•Ван дер Берг Сепп•Бель Штефан68' (Краусс Том (68') •Фернандес Эдимилсон•Каси Антони• 11'Баррейро Леандро•Кор Доминик•Мвене Филлипп•Рихтер Марко59' (Ажорк Людовик (59') •Онисиво Карим78' (Папела Мервиль (78') •Чхэ-Сон Ли II69' (Баркок Аймен (69')
Запасные: David Mamutovic•Бац Даниэль•Да Коста Данни•Рисс Лассе
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль•Антон Вальдемар• 67'Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки90' (Руо Антони (90') •Каразор Атакан•Штиллер Анджело• 61'Мвумпа Силас68' (Миттельштедт Максимилиан (68') •Мийо Энцо85' (Левелинг Джейми (85') •Фюрих Крис85' (Ундав Дениз (85') •Гирасси Серу
16 сентября. Стадион "МЕВА Арена".
Бан пользователя