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«Штутгарт» дожал «Майнц» в концовке, у Гирасси хет-трик

16 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать
Майнц
1:3
Штутгарт
окончен

Пока не побеждавший «Майнц» играл против «Штутгарта» в четвёртом туре чемпионата Германии. Серу Гирасси эффектным навесным ударом открыл счет на 56-й минуте. Вскоре голкипер швабов не лучшим образом сыграл на перехвате подачи, и Леандро Баррейро добил  мяч в сетку. Неугомонный Гирасси в концовке все же вырвал победу для гостей - 2:1. «Штутгарт» в числе команд, которые делят третье место, у «Майнца» одно очко.

Протокол игры  
Майнц1:3Штутгарт
  56'Гирасси Серу (0:1)
(1:1) Баррейро Леандро69'  
  

84' Гирасси Серу (1:2)

90' Гирасси Серу (1:3)

Центнер РобинВан дер Берг СеппБель Штефан 68' (Краусс Том ( 68') Фернандес ЭдимилсонКаси Антони  11'Баррейро ЛеандроКор ДоминикМвене ФиллиппРихтер Марко 59' (Ажорк Людовик ( 59') Онисиво Карим 78' (Папела Мервиль ( 78') Чхэ-Сон Ли II 69' (Баркок Аймен ( 69')
Запасные: David MamutovicБац ДаниэльДа Коста ДанниРисс Лассе
Нюбель АлександрШтенцель ПаскальАнтон Вальдемар  67'Загаду Дан-АксельИто Хироки 90' (Руо Антони ( 90') Каразор АтаканШтиллер Анджело  61'Мвумпа Силас 68' (Миттельштедт Максимилиан ( 68') Мийо Энцо 85' (Левелинг Джейми ( 85') Фюрих Крис 85' (Ундав Дениз ( 85') Гирасси Серу
Запасные: Luca RaimundМилошевич ЙованЭглофф ЛилианМассимо РобертоБредлов Фабиан
16 сентября. Стадион "МЕВА Арена".

 

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