«Штутгарт» дожал «Майнц» в концовке, у Гирасси хет-трик

Пока не побеждавший «Майнц» играл против «Штутгарта» в четвёртом туре чемпионата Германии. Серу Гирасси эффектным навесным ударом открыл счет на 56-й минуте. Вскоре голкипер швабов не лучшим образом сыграл на перехвате подачи, и Леандро Баррейро добил мяч в сетку. Неугомонный Гирасси в концовке все же вырвал победу для гостей - 2:1. «Штутгарт» в числе команд, которые делят третье место, у «Майнца» одно очко.