Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» за половину тайма

16 Сентября 2023 • 18:25 Комментировать
РБ Лейпциг
3:0
Аугсбург
окончен

В четвёртом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург». К 27-й минуте хозяева обеспечили себе задел в три гола и успокоились. Хави Симонс замкнул головой подачу от Лои Опенда, который вскоре отличился и сам. Давид Раум ударом левой ногой сделал счет разгромным. Опенда едва не оформил дубль, но вратарь наконец-то выручил. Лишь на 57-й минуте у гостей что-то получилось, Эрмедин Демирович едва не отыграл один мяч.

«РБ Лейпциг» вышел на третье место в таблице, у соперника только два очка.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:0Аугсбург
(1:0) Симонс Хави7'  
(2:0) Опенда Лои11'  
(3:0) Раум Давид27'  
Бласвих ЯнисХенрихс БенджаминСимакан МохамедЛюкеба КастеллоРаум Давид 77' (Ленц Кристофер ( 77') Симонс Хави 77' (Баумгартнер Кристоф ( 77') Шлагер КсаверКампль КевинФорсберг Эмиль 64' (Карвалью Фабиу ( 64') Опенда Лои 64' (Сеско Бенджамин ( 64') Поульсен Юссуф 87' (Вернер Тимо ( 87')
Запасные: Tim KoehlerЗайвальд НиколасГулачи ПетерМориба Илайкс
Дамен ФиннПфайффер ПатрикБауэр МаксимилианУдуохаи Феликс 46' (Титц Филлип ( 46') Мбабу КевинПедерсен Мадс 46' (Иаго Лопес ( 46') Реджбекай ЭлвисДорш Никлас 45' (Энгельс Арне ( 45') Варгас Рубен 82' (Йенсен Фредрик ( 82') Демирович ЭрмединБельо Дион Дрене 46' (Гоувелеув Джеффри ( 46')
Запасные: Кардона ИрвинГумни РобертКоубек ТомашМайер Арне
16 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Унион Берлин Унион Берлин
2
1
2.26 3.65 3.20
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Боруссия Д Боруссия Д
2
4
3.15 4.10 2.14
Видео
Окончен
Кёльн Кёльн
Хоффенхайм Хоффенхайм
1
3
2.36 3.75 2.95
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Аугсбург Аугсбург
3
0
1.35 6.00 8.20
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Штутгарт Штутгарт
1
3
2.21 3.85 3.15
Видео
26 мин
Бохум Бохум
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
0
4.00 4.00 1.87
Видео
17.09.23 в 16:30
Хайденхайм Хайденхайм
Вердер Вердер
2.45 3.85 2.80
Видео
17.09.23 в 18:30
Дармштадт Дармштадт
Боруссия М Боруссия М
3.20 3.70 2.24
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
18:31 · Германия. Бундеслига
Валидольная «Боруссия» из Дортмунда всё же обыграла «Фрайбург»
18:29 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» достаточно легко обыграл «Кёльн»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» не упустил победу над «Унионом»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» дожал «Майнц» в концовке, у Гирасси хет-трик
18:25 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» за половину тайма
17:38 · Германия. Бундеслига
Хуммельс повторил рекорд Бундеслиги – в последний раз это делали 24 сезона назад
16:40 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Я всегда рад своим голам»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
15:32 · Англия. Премьер-лига
Марку Силва: «Мы планировали продлить контракт с Палиньей ещё до ситуации с «Баварией»
13:52 · Германия. Бундеслига
Киммих может летом уйти из «Баварии» в испанский топ-клуб
12:23 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии» Фройнд: «Палинья? Посмотрим, что произойдёт в январе»
09:09 · Германия. Бундеслига
Алонсо подвёл итоги матча с «Баварией»
07:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о новом трансфере официально
02:07 · Германия. Бундеслига
Горецка – об увольнении Флика: «Очень грустно и неприятно»
01:45 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался о недовольстве Киммиха заменой в матче с «Байером»
Все новости
Рекомендуем