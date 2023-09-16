«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» за половину тайма

В четвёртом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург». К 27-й минуте хозяева обеспечили себе задел в три гола и успокоились. Хави Симонс замкнул головой подачу от Лои Опенда, который вскоре отличился и сам. Давид Раум ударом левой ногой сделал счет разгромным. Опенда едва не оформил дубль, но вратарь наконец-то выручил. Лишь на 57-й минуте у гостей что-то получилось, Эрмедин Демирович едва не отыграл один мяч.

«РБ Лейпциг» вышел на третье место в таблице, у соперника только два очка.