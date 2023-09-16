«РБ Лейпциг» разгромил «Аугсбург» за половину тайма

В четвёртом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Аугсбург». К 27-й минуте хозяева обеспечили себе задел в три гола и успокоились. Хави Симонс замкнул головой подачу от Лои Опенда, который вскоре отличился и сам. Давид Раум ударом левой ногой сделал счет разгромным. Опенда едва не оформил дубль, но вратарь наконец-то выручил. Лишь на 57-й минуте у гостей что-то получилось, Эрмедин Демирович едва не отыграл один мяч.
«РБ Лейпциг» вышел на третье место в таблице, у соперника только два очка.
Протокол игры
|(1:0) Симонс Хави7'
|(2:0) Опенда Лои11'
|(3:0) Раум Давид27'
Бласвих Янис•Хенрихс Бенджамин•Симакан Мохамед•Люкеба Кастелло•Раум Давид77' (Ленц Кристофер (77') •Симонс Хави77' (Баумгартнер Кристоф (77') •Шлагер Ксавер•Кампль Кевин•Форсберг Эмиль64' (Карвалью Фабиу (64') •Опенда Лои64' (Сеско Бенджамин (64') •Поульсен Юссуф87' (Вернер Тимо (87')
Запасные: Tim Koehler•Зайвальд Николас•Гулачи Петер•Мориба Илайкс
Дамен Финн•Пфайффер Патрик•Бауэр Максимилиан•Удуохаи Феликс46' (Титц Филлип (46') •Мбабу Кевин•Педерсен Мадс46' (Иаго Лопес (46') •Реджбекай Элвис•Дорш Никлас45' (Энгельс Арне (45') •Варгас Рубен82' (Йенсен Фредрик (82') •Демирович Эрмедин•Бельо Дион Дрене46' (Гоувелеув Джеффри (46')
Запасные: Кардона Ирвин•Гумни Роберт•Коубек Томаш•Майер Арне
16 сентября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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