Хуммельс повторил рекорд Бундеслиги – в последний раз это делали 24 сезона назад

В субботу дортмундская «Боруссия» проводит гостевой матч против «Фрайбурга» в рамках четвёртого тура немецкой Бундеслиги. Открыть счёт в этой игре смог защитник «шмелей» Матс Хуммельс.

Как сообщает Opta, Хуммельс теперь забивал голы в 16 сезонах чемпионата Германии подряд. Это повторение рекорда Бундеслиги – ранее такие серии выдавали пять футболистов. Последним это делал Олаф Тон, который забивал во всех сезонах с 1984/1985 по 1999/2000.

Следить за развитием событий в матче между «Фрайбургом» и «Боруссией» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.