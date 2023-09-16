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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс повторил рекорд Бундеслиги – в последний раз это делали 24 сезона назад

16 Сентября 2023 • 17:38 Комментировать
Фрайбург
2:2
Боруссия Д
1 3.00 X 3.90 2 2.25
2-й тайм

В субботу дортмундская «Боруссия» проводит гостевой матч против «Фрайбурга» в рамках четвёртого тура немецкой Бундеслиги. Открыть счёт в этой игре смог защитник «шмелей» Матс Хуммельс.

Как сообщает Opta, Хуммельс теперь забивал голы в 16 сезонах чемпионата Германии подряд. Это повторение рекорда Бундеслиги – ранее такие серии выдавали пять футболистов. Последним это делал Олаф Тон, который забивал во всех сезонах с 1984/1985 по 1999/2000.  

Следить за развитием событий в матче между «Фрайбургом» и «Боруссией» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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