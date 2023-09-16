Кейн: «Я всегда рад своим голам»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после забитого мяча в игре с «Байером».

«Конечно, я всегда рад своим голам, но, в целом, я все еще знакомлюсь с командой. Думаю, что смогу улучшить взаимопонимание с партнерами. Я чувствую, что с каждой тренировкой и каждой игрой я лучше узнаю товарищей по команде», — передает слова Кейна Bayern & Germany.

«Бавария» не смогла на своем поле переиграть «Байер» в матче четвертого тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:2. Кейн провел на поле 85 минут и отметился одним забитым мячом.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге, набрав 10 очков. Столько же баллов у «Байера», который опережает мюнхенцев по дополнительным показателям.