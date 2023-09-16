«Фрайбург» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В четвёртом туре чемпионата Германии по футболу «Фрайбург» играет против «Боруссии» из Дортмунда.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фрайбург - Боруссия Д
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Протокол игры
|11'Хуммельс Матс (0:1)
|(2:1) Хёфлер Николас45'
|(1:1) Хёлер Лукас45'
|60'Мален Дониэлл (2:2)
Атуболу Ноа•Линхарт Филипп•Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Шаллаи Роланд•Кюблер Лукас•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Доан Рицу•Хёлер Лукас•Грегорич Михаэль28' (Грифо Винченцо (28')
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами 45'46' (Вольф Мариус (46') • 68'Брандт Юлиан•Джан Эмре•Забитцер Марсель•Мален Дониэлл•Аллер Себастьян59' (Нмеча Феликс (59') •Адейеми Карим59' (Фюллькруг Никлас (59')
16 сентября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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