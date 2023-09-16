Киммих может летом уйти из «Баварии» в испанский топ-клуб

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих остается трансферной целью каталонской «Барселоны», об этом рапортует Diario Sport.

По сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» сделает предложение игроку летом следующего года. Это произойдет в том случае, если 28-летний хавбек не подпишет новый трудовой договор с «Баварией». Действующий контракт Киммиха с мюнхенцами рассчитан до конца сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Киммих провел четыре встречи, в которых отметился двумя голевыми передачами. Его ценник – 75 миллионов евро.