Алонсо подвёл итоги матча с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо пообщался с представителями СМИ после гостевой встречи с мюнхенской «Баварией» в рамках четвертого тура Бундеслиги. Матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

«Это была интенсивная игра, обе команды имели много моментов в нападении. Что касается ничьей, то это хороший результат для нас. Команда сражалась до последней минуты», - передает слова Алонсо пресс-служба клуба.

После четырех туров «Байер» набрал десять баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Следующий матч «фармацевты» проведут против шведского «Хеккена» в Лиге Европы.