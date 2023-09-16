19-летний хавбек мюнхенской «Баварии» Эйюп Айдын сменил команду. Перспективный футболист перебрался в чемпионат Турции, подписав долгосрочное трудовое соглашение. Контракт рассчитан до середины 2026 года.

Как информирует клубная пресс-служба, сумма сделки составила 250 тысяч евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 поединках за вторую команду «Баварии». Айдын записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.

Ближайший поединок «Галатасарай» сыграет против «Самсунспора» сегодня, 16 сентября.