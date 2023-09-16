Горецка – об увольнении Флика: «Очень грустно и неприятно»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал недавнее увольнение Ханса-Дитера Флика с должности главного тренера сборной Германии.

58-летний специалист был отправлен в отставку 10 сентября. В последнем матче при Флике немецкая национальная команда уступила сборной Японии со счётом 1:4.

«Очень грустно и неприятно, что в итоге дошло до этого. Мне хотелось, чтобы у Ханси всё сложилось лучше, – заявил Горецка, также ответивший на вопрос о возможном назначении Юлиана Нагельсманна в сборную Германии: «Если это произойдёт, у нас будет отличный тренер», – цитирует журналист Керри Хау 28-летнего хавбека.