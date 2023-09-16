Тухель высказался о недовольстве Киммиха заменой в матче с «Байером»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель объяснил замену полузащитника Йозуа Киммиха.

28-летний футболист был заменён на 61-й минуте матча против «Байера». Встреча завершилась со счётом 2:2.

«У Йозуа были проблемы с сухожилием, мы не хотели им рисковать. Медицинская бригада чётко дала понять, что ему можно выйти только на 60 минут, поэтому мы убрали его с поля по прошествии часа», – передаёт Bayern & Germany слова Тухеля.

Сам Киммих, выразивший недовольство заменой, не стал комментировать ситуацию после матча: «Спросите у тренера», – ответил хавбек на вопрос журналистов о том, связан ли его уход с поля с недавней травмой.