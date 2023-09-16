Тухель – о ничьей с «Байером»: «Мы могли решить исход игры в первые 20 минут»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре своей команды в матче с «Байером» (2:2).

Мюнхенцы дважды вели в счёте, но оба раза позволили соперникам отыграться. На 94-й минуте коллектив из Леверкузена ушёл от поражения, реализовав пенальти.

«Мы отлично провели первые 20 минут – в этот отрезок мы могли решить исход матча. Затем мы утратили контроль и провели неудачные 20 минут без какой-либо конкретной причины. Подобная картина наблюдалась и во втором тайме: иногда мы контролировали ситуацию, а иногда всё шло не так. Нам повезло забить в концовке, но вскоре после этого судья принял спорное решение против нашей команды», – заявил в послематчевом интервью DAZN Тухель.