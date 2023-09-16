Мюллер – о ничьей с «Байером»: «В Англии такой пенальти не поставили бы»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопросы журналистов после ничьей с «Байером» (2:2).

Мюнхенский коллектив вышел вперёд на 86-й минуте встречи усилиями Леона Горецки, однако гостям из Леверкузена удалось спастись от поражения благодаря пенальти, который на 94-й минуте реализовал Эсекиэль Паласиос.

«Очень спорный пенальти, судья слишком легко указал на точку, чего не произошло бы в Англии в подобной ситуации. Давайте просто играть в футбол!

Мы увидим много одиннадцатиметровых в этом сезоне, если арбитры всегда будут свистеть в таких эпизодах», – заявил в послематчевом интервью DAZN Мюллер.