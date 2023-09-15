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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» в компенсированное время вырвал ничью у «Баварии» в ярком матче

15 Сентября 2023 • 23:31 Комментировать
Бавария
2:2
Байер Л
окончен

«Бавария» и «Байер» выдали матч концерт. К середине первого тайма команды обменялись голами, а потом транжирили моменты. В концовке «Бавария» вышла вперёд, но в компенсированное время «аспириновые» вырвали ничью.

Протокол игры  
Бавария2:2Байер Л
(1:0) Кейн Гарри7'  
  24'Гримальдо Алехандро (1:1)
(2:1) Горецка Леон86'  
  90'Паласиос Эсекиэль (2:2)
Ульрайх СвенЛаймер Конрад 86' (Де Лигт Маттейс ( 86') Упамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих Йозуа 61' (Мазрауи Нуссаир ( 61') Горецка ЛеонСане ЛеройМюллер Томас 61' (Мусиала Джамал ( 61') Гнабри Серж 69' (Тель Матис ( 69') Кейн Гарри 85' (Чупо-Мотинг Эрик ( 85')
Запасные: Кретциг ФрансФукуи ТайчиПерец ДаниэльСарр Буна
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба Эдмон  69' 90' (Инкапье Пьеро ( 90') Фримпонг Жереми 82' (Адли Амин ( 82') Гримальдо АлехандроАндрих Роберт 46' (Паласиос Эсекиэль ( 46') Джака ГранитХофманн Йонас  34' 90' (Гложек Адам ( 90') Вирц Флориан  47' 90' (Амири Надим ( 90') Бонифасе Виктор
Запасные: Ломб НикласПуэрта ГуставоТелла НейтанКоварж Матей
15 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

Четвёртый тур немецкой Бундеслиги стартовал с матча лидеров. «Бавария» и «Байер» подошли к очному матчу без очковых потерь, но теперь мог остаться только один со стопроцентным показателем. Кстати, накануне матча появились слухи, что именно наставник «аспириновых» Хаби Алонсо может заменить Томаса Тухеля в мюнхенском клубе, если того уволят. Тем интереснее был очное противостояние тренеров.

Мюнхенцы, вышедшие в специальной форме, посвящённой Октоберфесту, начали матч активно, сразу забрав мяч себе. В итоге подопечные Тухеля смогли забить быстрый гол. «Бавария» заработала угловой, после навеса Та неудачно сыграл головой, продлив мяч на дальний угол вратарской, откуда Кейн головой с близкого расстояния не промахнулся. Мюнехнцы тут же постарались на кураже забить второй мяч, и вскоре Сане получил футбольный снаряд на линии штрафной, обыграл соперника и пробил, но получилось выше.

У «Байера» в атаке долго ничего не получалось. На 20-й минуте «аспириновые» едва ли не впервые провели быструю атаку, но в её завершающей стадии Упамекано здорово сыграл на перехвате. Тут же после этого Хофманн сделал классный прострел справа, но до мяча никто не дотянулся. А затем «Байер» заработал штрафной, и Гримальдо красивым ударом пробил под перекладину, записав свой первый гол в Бундеслиге.

После этого инициативой завладел уже «Байер» и совершил ещё несколько подходов к воротам соперника. По истечении получаса Тапсоба перехватил мяч у чужой штрафной, сделал пас на Джаку, а тот покатил его левее, откуда Бонифасе бил с близкого расстояния, но в створ не попал. В ответ мюнхенцы заработали право на штрафной. После навеса после удара Мюллера Градецки спас ворота, а добивание в исполнении Гнабри пришлось в защитника гостей.

За пять минут до перерыва Бонифасе продрался в штрафную в борьбе с Упамекано и пробил с близкого расстояния, но француз успел подставить ногу и заблокировать удар. В ответ Сане вновь бил с линии штрафной и попал в створ в этот раз, но Градецки в прыжке перевёл мяч на угловой. Затем Гнабри слева ворвался в штрафную и бил с угла вратарской, но вратарь гостей вновь спас ворота. Затем после прострела Сане слева Коссуну неудачно сыграл, мяч отлетел в голову Гнабри, но тот не смог пробить в створ. В итоге на перерыв команды ушли при равном счёте.

В начале второго тайма Бонифасе пытался с середины поля перекинуть Ульрайха, который далеко вышел из ворот, но мяч немного перелетел перекладину. В ответ Киммих с чуть близкого расстояния, но всё равно издали мощно пробил, но получилось в Градецки. Вскоре Кейн обязан был оформлять дубль. После передачи от Дэвиса англичанин по центру с линии вратарской расстреливал ворота, но вратарь леверкузенских умудрился ногой парировать мяч вновь.

«Бавария» к середине второй половины забрала мяч под свой контроль и раз за разом подходила к воротам соперника. Однако в целом моментов в матче не было. При этом за двенадцать минут до конца гости едва не вышли вперёд. Виртц подхватил мяч в штрафной и бил из левой зоны в дальний угол, но угодил в штангу. Тут же Мусиала выходил один на один с Градецки, но Тапсоба успел догнать и выбить мяч. В ответ Бонифасе слева вошёл в штрафную и бил с близкого расстояния, но Ульрайх спас команду. Затем форвард слева уже сместился в центр и вновь пальнул, но получилось выше.

В этой игре должен был быть ещё гол, и за четыре минуты до конца матча хозяева вышли вперёд. Тель слева вошёл в штрафную и прострелил в центр, где защитники «аспириновых» потеряли Горецку, и тот расстрелял ворота. Гости могли тут же сравнять счёт. После навеса слева Адли покатил мяч в центр, и Бонифасе был совсем один, но поспешил пробить первым касанием, и получилось выше.

Уже в компенсированное время Дэвис в своей штрафной в спину толкнул Хофмана, и арбитр после просмотра повтора назначил пенальти. К мячу подошёл Паласиос, Ульрафх угадал направление полёта мяча, но спасти ворота не смог. «Бавария» пыталась вырвать победу, и Упамекано даже отправил футбольный снаряд в сетку, но сделал это из очевидного офсайда. В итоге, арбитр зафиксировал ничью.

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Уже в среду «Бавария» в рамках Лиги чемпионов примет «Манчестер Юнайтед». В следующем же туре подопечные Тухеля также дома сыграют с «Бохумом». «Байер» же в Лиге Европы сыграет с «Хеккеном» в родных стенах, а затем там же и с «Хайденхаймом».

Роман Андреев

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