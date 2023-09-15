Кейн забил 300-й гол в клубной карьере

Форвард «Баварии» Гарри Кейн достиг показателя в 300 забитых мячей.

Юбилейным для англичанина стал гол, забитый на седьмой минуте матча Бундеслиги против «Байера». По данным Opta, для достижения показателя в 300 голов на клубном уровне 30-летнему нападающему потребовалось провести всего 505 игр. Основную часть взятий ворот соперников (280) Кейн провёл в цветах «Тоттенхэма», а в составе «Баварии» отличился в четвёртый раз в пяти матчах. Также нынешний капитан сборной Англии забивал за «Милуолл», «Лейтон Ориент» и «Лестер».

Текстовая онлайн-трансляция поединка «Баварии» против леверкузенского «Байера» проходит на сайте LiveResult.ru.