Гримальдо – второй в топ-10 лигах по голам со штрафных с начала прошлого сезона

Левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо отметился очередным точным ударом со штрафного.

Испанец поразил ворота «Баварии» на 24-й минуте матча четвёртого тура Бундеслиги. По информации Opta, реализовав третий прямой штрафной с начала прошлого сезона (два из них – в составе «Бенфики»), Гримальдо вышел на второе место по данному показателю в десяти ведущих европейских лигах. Ещё чаще – пять раз – за обозначенный период подобным образом забивал только латераль шотландского «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.

Текстовая трансляция матча «Бавария» – «Байер» доступна на сайте LiveResult.ru.