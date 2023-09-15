Кейн повторил достижение Клозе в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн отметился очередным забитым мячом в Бундеслиге.

30-летний игрок открыл счёт в проходящем сейчас матче против леверкузенского «Байера» уже на седьмой минуте. Таким образом, как отмечает Opta, англичанин стал первым со времён Мирослава Клозе новичком мюнхенцев, забившим четыре гола в четырёх стартовых встречах за команду в рамках Бундеслиги. Знаменитый немецкий экс-форвард добился этого в 2007 году.

Напомним, что ранее Кейн отметился дублем в ворота «Аугсбурга», а в первом туре огорчил «Вердер».

Следить за ходом матча «Баварии» против «Байера» можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.