Алаба: «Кейну не требуется время на адаптацию»

Центральный защитник мадридского «Реала» Давид Алаба рассказал, что думает о недавнем переходе в «Баварию» Гарри Кейна.

Английский нападающий перебрался в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» в августе. Стоимость трансфера, по имеющимся данным, составила 100 млн евро.

«Кейну сразу же начинает показывать себя – ему не требуется время, чтобы освоиться в новых условиях. Своим присутствием на поле он может многое менять, причём не только как главный игрок атаки, но и как абсолютный лидер команды. Он был важнейшим футболистом для «Тоттенхэма», и приход такой звезды в Бундеслигу – это отличная новость для всего чемпионата», – сказал в интервью Bild австриец, выступавший за «Баварию» до перехода в «Реал».