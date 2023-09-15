​Кейн – в основе «Баварии» на битву с «Байером»

В пятницу вечером «Бавария» будет принимать «Байер» в календарном матче чемпионата Германии. Наставник мюнхенской команды Томас Тухель принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Ульрайх, Лаймер, Упамекано, Мин-Джэ, Альфонсо Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Гнабри, Мюллер, Кейн.

Отметим, что «Бавария» и «Байер» после трёх сыгранных туров делят место на вершине турнирной таблицы Бундеслиги. Мюнхенцы и леверкузенцы в этом чемпионате пока что не теряли очки.

Матч «Бавария» - «Байер» стартует в 21:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.