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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих сыграет с «Байером» слухи

15 Сентября 2023 • 18:52 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
1 1.65 X 4.60 2 4.80
Через 0 ч. 26 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих попал в заявку своей команды на матч с «Байером». Об этом сообщает журналист Sport1 Керри Хау.

Напомним, ранее Киммих получил повреждение, находясь в расположении сборной Германии, и рисковал пропустить предстоящую встречу «Баварии» с лидером Бундеслиги — «Байером».

Матч четвертого тура чемпионата Германии «Бавария» - «Байер» состоится сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «Байер» возглавляет Бундеслигу, набрав девять очков. Столько же баллов у «Бавария», идущей на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих Байер
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