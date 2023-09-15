Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих попал в заявку своей команды на матч с «Байером». Об этом сообщает журналист Sport1 Керри Хау.

Напомним, ранее Киммих получил повреждение, находясь в расположении сборной Германии, и рисковал пропустить предстоящую встречу «Баварии» с лидером Бундеслиги — «Байером».

Матч четвертого тура чемпионата Германии «Бавария» - «Байер» состоится сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На данный момент «Байер» возглавляет Бундеслигу, набрав девять очков. Столько же баллов у «Бавария», идущей на второй строчке.