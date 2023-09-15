«Бавария» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В четвёртом туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Байера».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - Байер Л
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Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри7'
|24'Гримальдо Алехандро (1:1)
Ульрайх Свен•Лаймер Конрад•Упамекано Дайо•Мин-Чжэ Ким•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа61' (Мазрауи Нуссаир (61') •Горецка Леон•Сане Лерой•Мюллер Томас61' (Мусиала Джамал (61') •Гнабри Серж69' (Тель Матис (69') •Кейн Гарри
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон• 69'Фримпонг Жереми•Гримальдо Алехандро•Андрих Роберт46' (Паласиос Эсекиэль (46') •Джака Гранит•Хофманн Йонас• 34'Вирц Флориан• 47'Бонифасе Виктор
15 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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