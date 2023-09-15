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«Бавария» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

15 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать
Бавария
1:1
Байер Л
1 1.65 X 4.60 2 4.80
2-й тайм

В четвёртом туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» играет против «Байера».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария1:1Байер Л
(1:0) Кейн Гарри7' 
 24'Гримальдо Алехандро (1:1)
Ульрайх СвенЛаймер КонрадУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих Йозуа 61' (Мазрауи Нуссаир ( 61') Горецка ЛеонСане ЛеройМюллер Томас 61' (Мусиала Джамал ( 61') Гнабри Серж 69' (Тель Матис ( 69') Кейн Гарри
Запасные: Кретциг ФрансФукуи ТайчиПерец ДаниэльЧупо-Мотинг ЭрикСарр БунаДе Лигт Маттейс
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанТапсоба Эдмон  69'Фримпонг ЖеремиГримальдо АлехандроАндрих Роберт 46' (Паласиос Эсекиэль ( 46') Джака ГранитХофманн Йонас  34'Вирц Флориан  47'Бонифасе Виктор
Запасные: Ломб НикласПуэрта ГуставоГложек АдамТелла НейтанАдли АминКоварж МатейАмири НадимИнкапье Пьеро
15 сентября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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Бавария Байер
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БАВАРИЯ БАЙЕР Л
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