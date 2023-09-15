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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави хочет подписать звезду «Баварии» в «Барселону»

15 Сентября 2023 • 13:14 Комментировать (1)

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хочет усилить среднюю линию команды. Приоритетной целью специалиста является полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих, об этом рапортует Todofichajes.

Чемпион Испании может начать переговоры по 28-летнему футболисту в ближайшее трансферное окно. Йозуа связан контрактом с мюнхенским грандом до лета 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Киммих сыграл три матча и сделал две результативные передачи.

«Бавария» рискует потерять Киммиха

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих
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Комментарии (1)
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bulls99
15 Сентября 2023 в 15:44
Даааа это болтология всёё
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