Хави хочет подписать звезду «Баварии» в «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес хочет усилить среднюю линию команды. Приоритетной целью специалиста является полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих, об этом рапортует Todofichajes.

Чемпион Испании может начать переговоры по 28-летнему футболисту в ближайшее трансферное окно. Йозуа связан контрактом с мюнхенским грандом до лета 2025 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 75 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Киммих сыграл три матча и сделал две результативные передачи.

«Бавария» рискует потерять Киммиха