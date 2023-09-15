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«Бавария» показала форму в честь Октоберфеста фото

15 Сентября 2023 • 11:46 Комментировать

«Бавария» провела презентацию новой игровой экипировки, которая посвящена Октоберфесту. Надписи на форме будут выполнены белым цветом, об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Бундеслиги.

Дебютный матч в новом комплекте формы команда Томаса Тухеля проведет сегодня, 15 сентября, против леверкузенского «Байера». Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Lveresult.ru.

«Бавария» выбрала замену Тухелю

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария
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