«Бавария» провела презентацию новой игровой экипировки, которая посвящена Октоберфесту. Надписи на форме будут выполнены белым цветом, об этом сообщается на официальном сайте действующего чемпиона Бундеслиги.

Дебютный матч в новом комплекте формы команда Томаса Тухеля проведет сегодня, 15 сентября, против леверкузенского «Байера». Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Lveresult.ru.

«Бавария» выбрала замену Тухелю