Оливер Кан посетил расположение «Аль-Хиляля»

Экс-голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Оливер Кан побывал в расположении клуба «Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии, рапортует Goal.

Функционер провел встречу с главным тренером команды Жорже Жезушем. После беседы Оливеру вручили клубную футболку с его фамилией на спине.

Немец давно сотрудничает с Саудовской Аравией. В 2017 году он составлял программу для развития голкиперов в молодежных академиях страны.

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В ближайшем поединке команда на своем поле примет «Аль-Рияд».