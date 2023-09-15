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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» выбрала замену Тухелю

15 Сентября 2023 • 08:28 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» определились с фаворитом на пост главного тренера команды в случае увольнения Томаса Тухеля.

Как информируют журналисты Bild, приоритетным кандидатом считается нынешний рулевой леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Руководство чемпиона Бундеслиги высокого оценивает возможности и прогресс испанского специалиста.

Хаби занимает пост главного тренера «фармацевтов» с осени прошлого года. Срок трудового соглашения испанца с «Байером» рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, что Тухель возглавил «Баварию» в марте текущего года. Контракт тренера с мюнхенским грандом истекает в конце июня 2025 года.

«Реал» выбрал двух фаворитов на место главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Томас Тухель Байер
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