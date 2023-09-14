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Киммих принял участие в тренировке перед матчем с «Байером» слухи

14 Сентября 2023 • 21:05 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
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Через 23 ч. 33 мин.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих тренировался вместе с командой накануне матча с «Байером». Об этом сообщает журналист Bild Нико Линнер.

Напомним, 28-летний хавбек получил повреждение в товарищеской игре между сборными Германии и Японии. Сообщалось, что 13 сентября футболист должен пройти медицинское обследование.

Встреча между «Баварией» и «Байером» пройдет завтра, 15 сентября. Начало поединка четвертого тура чемпионата Германии запланировано на 21:30 по московскому времени.

После трех туров «Бавария» и «Байер» единственные команды, которые пока не потеряли очки.

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Бавария Йозуа Киммих Байер
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